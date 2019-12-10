Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 10 декабря

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается ясная погода. Днем будет солнечною. По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет +1 градус, а днем воздух прогреется до +9 градусов по Цельсию.
Ветер — сюжный. Его скорость составит 2 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст
На юге страны температура воздуха составит+10 градусов днем и +2 ночью.
В среду, 11 декабря, будет облачно. К вечеру возможны осадки в виде дождя. На севере республики температурные значения ожидаются на уровне +5 градусов днем, +1 ночью.
На юге Молдовы температура воздуха составит +6 градусов днем и +1 ночью.
Праздники и народные приметы
Православные отмечают 10 декабря Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается одноименная икона Божией Матери. По преданию, она спасла Новгород от объединённой армии князей, которые хотели уничтожить республику.
- Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.
- Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.
- Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.
- Багряная заря – к сильному ветру.
- Коровы сопят и фыркают – к морозу.
- Если на лучине много нагара – будет холодно.
- Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.
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