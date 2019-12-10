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Улица Кишинева поздней осенью

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 10 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191210/28495070/Sinoptiki-rasskazali-kakoy-budet-pogoda-v-Moldove-10-dekabrya.html

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается ясная погода. Днем будет солнечною. По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет  +1 градус, а днем воздух прогреется до +9 градусов по Цельсию.

Зима
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 10 декабря

Ветер — сюжный. Его скорость составит 2 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст

На юге страны температура воздуха составит+10 градусов днем и +2 ночью.

В среду, 11 декабря, будет облачно. К вечеру возможны осадки в виде дождя. На севере республики  температурные значения ожидаются на уровне +5 градусов днем, +1 ночью.

На юге Молдовы температура воздуха составит +6 градусов днем и +1 ночью.

Праздники и народные приметы

Православные отмечают 10 декабря Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается одноименная икона Божией Матери. По преданию, она спасла Новгород от объединённой армии князей, которые хотели уничтожить республику.

  • Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.
  • Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.
  • Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.
  • Багряная заря – к сильному ветру.
  • Коровы сопят и фыркают – к морозу.
  • Если на лучине много нагара – будет холодно.
  • Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

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