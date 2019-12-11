Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 декабря специалисты зафиксировали почти шесть десятилетий назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +13,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда 11 декабря столбик термометра показал -11,3 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK