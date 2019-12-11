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Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (939)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191211/28506312/pogodnye-rekordy-moldovy-11-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 декабря специалисты зафиксировали почти шесть десятилетий назад.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +13,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда 11 декабря столбик термометра показал -11,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (939)

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Теги:
рекорды, погода, Молдова


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