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Самый точный прогноз погоды: скоро опять потепление

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (939)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В среду в Молдове ожидаются небольшие осадки в видео дождя и мокрого снега. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов, а днем в среднем будет +3, +8 градусов по Цельсию.

Календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Окончание рабочей недели будет схожим по температурному режиму. В четверг воздух прогреется до +2, +7 градусов, а в пятницу ожидается +3, +8.

В выходные, а также в начале следующей семидневки будет еще теплее. По прогнозу синоптиков, дневная температура поднимется до отметки в +7, +12 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

По народному календарю 11 декабря получил название Сойкин день в честь небольшой и яркой птички с хохолком на голове и длинным хвостиком. 

Издревле подметили, что с 11 декабря сойки начинают прилетать к человеческому жилищу. 

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
На Руси ее считали заступницей и покровительницей новорожденных малышей. В старину верили, что тем, кто родился 11 декабря, эта птичка на своем хвосте счастье приносит удачу.

В народе полагали, если в этот день на улице резко потеплело, значит, скоро наступит длительное похолодание.

Если же погода сухая и холодная, по приметам - лето будет жарким и засушливым.

Если человек родился 11 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить камень тигровый глаз.

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Тема:
Погода в Молдове (939)

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