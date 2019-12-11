Самый точный прогноз погоды: скоро опять потепление

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В среду в Молдове ожидаются небольшие осадки в видео дождя и мокрого снега. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов, а днем в среднем будет +3, +8 градусов по Цельсию.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
Окончание рабочей недели будет схожим по температурному режиму. В четверг воздух прогреется до +2, +7 градусов, а в пятницу ожидается +3, +8.
В выходные, а также в начале следующей семидневки будет еще теплее. По прогнозу синоптиков, дневная температура поднимется до отметки в +7, +12 градусов по Цельсию.
Праздники и народные приметы
По народному календарю 11 декабря получил название Сойкин день в честь небольшой и яркой птички с хохолком на голове и длинным хвостиком.
Издревле подметили, что с 11 декабря сойки начинают прилетать к человеческому жилищу.
В народе полагали, если в этот день на улице резко потеплело, значит, скоро наступит длительное похолодание.
Если же погода сухая и холодная, по приметам - лето будет жарким и засушливым.
Если человек родился 11 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить камень тигровый глаз.
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