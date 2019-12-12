Погодные рекорды Молдовы 12 декабря

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты зафиксировали более ста лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию.
А температурный минимум в двенадцатый день календарной зимы зарегистрировали дважды за всю историю метеонаблюдений - в 1893 и 1968 году. Тогда столбик термометра показал -14,2 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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