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Погодные рекорды Молдовы 12 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191212/28515592/pogodnye-rekordy-moldovy-12-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты зафиксировали более ста лет назад.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум в двенадцатый день календарной зимы зарегистрировали дважды за всю историю метеонаблюдений - в 1893 и 1968 году. Тогда столбик термометра показал -14,2 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Теги:
Молдова, погода


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