Какая погода будет в четверг: дождь и ветер

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КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. В четверг в Молдове ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра от +1 до +4 градусов по Цельсию, ночью будет от нуля до 3 градусов тепла.

Скорость ветра составит 3-4 м/c.

В пятницу будет практически без изменений, только скорость ветра усилится до 4 метров в секунду. В субботу, 14 декабря существенно потеплеет, до 10 градусов.

Праздники и народные приметы

Православные верующие 12 декабря вспоминают святого Парамона и с ним 370-ти мучеников, погибших в 250 году за Христа. Святой Парамон пытался сохранить их от гонений. За что вместе с ними был жестоко замучен язычниками.

Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая (19 декабря).

Если к этому дню снег еще не выпал, то зимушка будет теплой и бесснежной.

Если снежные хлопья становятся крупными, то грядет потепление.

Снегопад в этот день являлся доброй приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году.

Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.

Дым из трубы столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению.

Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.

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