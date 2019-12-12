Новое предупреждение синоптиков: каких сюрпризов ждать от погоды

Что ни день, то новый "желтый код", объявив его, метеорологи дали свои рекомендации в связи с погодными капризами.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

"Ночью в большинстве районов республики ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использовать противотуманные фары и фары ближнего света на всех категориях дорог;

двигаться с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличить дистанцию безопасности между транспортными средствами;

осуществлять контроль за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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