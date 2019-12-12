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Туман

Новое предупреждение синоптиков: каких сюрпризов ждать от погоды

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (943)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191212/28528242/novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-kakikh-syurprizov-zhdat-ot-pogody.html

Что ни день, то новый "желтый код", объявив его, метеорологи дали свои рекомендации в связи с погодными капризами.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.  

"Ночью в большинстве районов республики ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Туман, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / Gellinger
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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использовать противотуманные фары и фары ближнего света на всех категориях дорог;
  • двигаться с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличить дистанцию безопасности между транспортными средствами;
  • осуществлять контроль за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (943)

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