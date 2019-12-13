Погодные рекорды Молдовы 13 декабря

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 декабря специалисты зафиксировали более ста лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +14,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 13 декабря зарегистрировали в 1899 году. Тогда столбик термометра показал -15,2 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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