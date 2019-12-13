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Девушка катается с горки

Погодные рекорды Молдовы 13 декабря

© Sputnik / Maksim Blinov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (943)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191213/28530899/pogoda-rekord-moldova-13-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 декабря специалисты зафиксировали более ста лет назад.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +14,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 13 декабря зарегистрировали в 1899 году. Тогда столбик термометра показал -15,2 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (943)

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