Самый точный прогноз погоды: как долго продержится теплая погода в декабре

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КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов, а днем в среднем будет +4, +7 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 м/c. Атмосферное давление — нормальное.

Окончание рабочей недели будет схожим по температурному режиму. В четверг воздух прогреется до +2, +7 градусов, а в пятницу ожидается +3, +8.

В выходные и вплоть до середины следующей семидневки будет еще теплее. По прогнозу синоптиков, средний дневной максимум поднимется до отметки в +10, +13 градусов по Цельсию. Такая погода ожидается в среду, 18 декабря, а затем температура будет падать.

Праздники и народные приметы

В церкви 13 декабря почитается память Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа.

Святого Андрея в народе зовут Первозванным, потому что, согласно бытующему мнению, он первым из апостолов последовал за Христом, приведя затем и своего брата - Петра.

Люди верили, если в этот день установилась холодная и ясная погода, то в следующем году будет хороший урожай. Также считалось, если быстрые и низкие облака, то это к похолоданию. Если человек родился 13 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

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