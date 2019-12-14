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Погодные рекорды Молдовы 14 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, отмеченный на территории Молдовы 14 декабря, зарегистрирован более семи десятилетий назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

По информации метеорологов, в этот день в 1948 года столбик термометра опустился до -15,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум четырнадцатого дня зимы на территории Молдовы зарегистрировали чуть более шести десятилетий назад. В 1957 году воздух прогрелся до +16,3 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 14 декабря, составляет 31,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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