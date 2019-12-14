Самый точный прогноз погоды: когда рассеется туман и выйдет солнце

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КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В субботу в Молдове весь день будет пасмурная погода, сильный туман, а утром и ночью местами гололед.

Столбики термометров максимум покажут +8 градусов, но такая температура задержится ненадолго. Тепло будет в южных районах республики, там синоптики прогнозируют и +12 градусов.

Большую часть дня температура воздуха составит +2 градуса. Ветер юго-восточный, 6-9 м/с. Атмосферное давление ниже нормы.

Погодные рекорды Молдовы 14 декабря>>>

В воскресенье, 15 декабря, несколько потеплеет. Туман рассется, будет солнечно. Столбики термометра покажут +9 +10 градусов

Праздники и народные приметы

Православная церковь 14 декабря вспоминает одного из 12 малых пророков святого Наума. Святой появился на свет в Северном Израиле. Он написал ветхозаветную книгу, в которой описаны политическое и религиозное состояние древнего Израиля. По преданию пророк скончался в 45 лет и был похоронен на родной земле.

На Руси его почитали небесных покровителем учащихся, за что его и прозвали Грамотником. По народным приметам на 14 декабря, крестьяне пытались понять, какой будет весна.

теплый Наум – к теплой зиме;

много снега – к весеннему наводнению;

ветер дует с севера – к резкому похолоданию;

глухой собачий лай – к снегопаду;

переливаются звезды – к вьюге.

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