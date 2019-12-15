04:11 15 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Снег

Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (943)
340 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1674/68/16746892.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191215/23630949/pogoda-rekord-moldova-15-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 15 декабря.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 15 декабря, зарегистрирован семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ждать ли снега: какая погода будет в Молдове в Новогодние праздники

По информации метеорологов, 15 декабря 1948 года столбик термометра опустился до -19,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали сравнительно недавно. В 2006 году столбик термометра поднялся до +12,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 15 декабря, составляет 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Тема:
Погода в Молдове (943)

По теме

Кокорин: климатические кризисы будут сотрясать планету все чаще


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дворцы, вулканы и дикая природа : топ-10 мест для путешествий в 2020 году
На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету
На пороге новой холодной войны: как США запускали запрещенную ракету - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться