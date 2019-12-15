Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 15 декабря.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 15 декабря, зарегистрирован семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 15 декабря 1948 года столбик термометра опустился до -19,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали сравнительно недавно. В 2006 году столбик термометра поднялся до +12,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 15 декабря, составляет 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.