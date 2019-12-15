Макушка декабря: какая погода ожидается сегодня и завтра

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КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Утро - туманное, а вечером еще и дождь - таким будет третье воскресенье декабря в Молдове. Согласно данным метеорологов, в республике днем будет не выше +8 градусов, но ощущаться будет как +6 градусов.

Ночью столбики термометров покажут +3 градуса. Относительная влажность 80%.

В понедельник, 16 декабря, ожидается потепление, до +10 градусов днем. Ночью температура будет такой же, как в воскресенье +3 градуса.

Ветер юго-западный. Атмосферное давление ниже нормы, относительная влажность 50%.

Праздники и народные приметы 15 декабря

15 декабря в народном календаре - день Пророка Аввакума. В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью.

В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров.

Много снега – будет богатый урожай травы.

Если луна в тумане, то жди метели.

Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.

Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями – к снежным заносам.

Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.

Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.

Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.

Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.

Если вороны раскаркались, будет снегопад.

Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.

Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.

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