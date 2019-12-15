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Туман

Макушка декабря: какая погода ожидается сегодня и завтра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (944)
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Sputnik Молдова
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Прогнозы синоптиков, погодные аномалии и предупреждения, а также все о готовности ответственных служб - читайте в нашей постоянной утренней рубрике.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Утро - туманное, а вечером еще и дождь - таким будет третье воскресенье декабря в Молдове. Согласно данным метеорологов, в республике днем будет не выше +8 градусов, но ощущаться будет как +6 градусов.

Ночью столбики термометров покажут +3 градуса. Относительная влажность 80%.

Снег
© Sputnik / Rodion Proca
Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

В понедельник, 16 декабря, ожидается потепление, до +10 градусов днем. Ночью температура будет такой же, как в воскресенье +3 градуса.

Ветер юго-западный. Атмосферное давление ниже нормы, относительная влажность 50%.

Праздники и народные приметы 15 декабря

15 декабря в народном календаре - день Пророка Аввакума. В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью. 

В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров. 

  • Много снега – будет богатый урожай травы.
  • Если луна в тумане, то жди метели.
  • Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.
  • Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями – к снежным заносам.
  • Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
  • Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.
  • Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.
  • Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.
  • Если вороны раскаркались, будет снегопад.
  • Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.
  • Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.

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Тема:
Погода в Молдове (944)


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