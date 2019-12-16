07:42 16 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD17.31
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.74
Поиск
Восход солнца

Весна в декабре: какая будет погода в понедельник

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (945)
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1100/25/11002584.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191216/28555121/Vesna-v-dekabre-kakaya-budet-pogoda-v-ponedelnik.html

Прогнозы синоптиков, погодные аномалии и предупреждения, а также все о готовности ответственных служб - читайте в нашей постоянной утренней рубрике.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Сегодня стартует пятьдесят первая неделя уходящего года. В понедельник, 16 декабря, в Молдове будет облачно, с прояснениями к полудню. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а вечером столбики термометра опустятся до +3.

Ветер юго-восточный. Атмосферное давление ниже нормы, относительная влажность 50%.

Праздники и народные приметы 16 декабря

16 декабря по народному календарю: Иван Молчальник, Безмолвник.

Традиции. Этот день посвящен памяти святого Иоанна-молчальника, и 16 декабря полагалось как можно меньше болтать, рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов (говорили: "Иван молчит, добрая молва дело растит"), и ни в коем случае не давать обещаний. По пословице, люди опасались "выносить сор из избы". Считалось, что тот, кто исполнит этот завет, будет весь год красноречив и силой слова сможет разрешать конфликты и мирить поссорившихся.

  • Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.
  • Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.
  • Снегирь под окном чирикает — жди оттепели.
  • Дрова трещат в печке — скоро наступят морозы.
  • Звезды "прыгают" — грядет метель и стужа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (945)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
В аэропорту Вильнюса появилась елка из изъятых у пассажиров предметов
Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться