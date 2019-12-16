Весна в декабре: какая будет погода в понедельник

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КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Сегодня стартует пятьдесят первая неделя уходящего года. В понедельник, 16 декабря, в Молдове будет облачно, с прояснениями к полудню. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а вечером столбики термометра опустятся до +3.

Ветер юго-восточный. Атмосферное давление ниже нормы, относительная влажность 50%.

Праздники и народные приметы 16 декабря

16 декабря по народному календарю: Иван Молчальник, Безмолвник.

Традиции. Этот день посвящен памяти святого Иоанна-молчальника, и 16 декабря полагалось как можно меньше болтать, рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов (говорили: "Иван молчит, добрая молва дело растит"), и ни в коем случае не давать обещаний. По пословице, люди опасались "выносить сор из избы". Считалось, что тот, кто исполнит этот завет, будет весь год красноречив и силой слова сможет разрешать конфликты и мирить поссорившихся.

Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.

Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.

Снегирь под окном чирикает — жди оттепели.

Дрова трещат в печке — скоро наступят морозы.

Звезды "прыгают" — грядет метель и стужа.

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