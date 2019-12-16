Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 17 декабря, отмечен более двадцати лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, в семнадцатый день зимы 1997 года столбик термометра опустился до -18,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали ровно тридцать лет назад. В 1989 году воздух прогрелся до +14,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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