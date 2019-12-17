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Солнце зимой

Самый точный прогноз погоды: тепло еще продержится

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
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Прогнозы синоптиков, погодные аномалии и предупреждения, а также все о готовности ответственных служб - читайте в нашей постоянной утренней рубрике.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Во вторник, 16 декабря, в Молдове будет переменная облачность.

Улицы Кишинева
© Sputnik / Алена Матвеева
Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

Днем воздух прогреется до +11 °С, а ночью столбики термометра покажут +2 °С. В южных районах страны днем будет  до +13 °С.

Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. В среду, 18 декабря, в Молдове ожидается переменная облачность, днем столбики термометров покажут от +9 °С до +14 °С.

Праздники и народные приметы 17 декабря

Семнатодцотого декабря (4 декабря по старому стилю) православные чтут память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце III – начале IV веков. Согласно преданию, она родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Отец был сильно привязан к дочери и, чтобы уберечь ее от посторонних глаз и лишить ее общения с христианами, запер ее в башне. Девушка смотрела в окно, созерцая открывшийся ей мир, и предавалась размышлениям. В результате она самостоятельно пришла к выводу, что все сущее мог создать только один Творец.

  • Сильные морозы - холодно будет еще долгое время.
  • Красный закат предвещает теплую погоду.
  • Дым из трубы стелется по земле – день будет теплым.

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