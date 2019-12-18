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Солнце зимой

Погода в Молдове: декабрь решил, что он апрель

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Переменная облачность, слабый южный ветер и температура воздуха до +15 °С, такая сегодня будет погода в Молдове, сообщает гидрометеослужба республики.

Блины с красной икрой, архивное фото.
© Sputnik / Valeriy Titievskiy
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Именно в Комрате и и Кагуле ожидается +15 °С, средняя температура по стране будет +12 °С. Ночью столбики термометра покажут +3 °С.

В четверг, 19 декабря, в Молдове ожидается переменная облачность, днем столбики термометров покажут от +8 °С до 

Праздники и народные приметы 18 декабря

Православные чтят 18 декабря память преподобного Саввы Освященного (439 - 532 годы жизни), который прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр. В народе праздник называют Саввин день, который имеет свои традиции и строгие запреты.

  • Савва стелет, гвозди острит, засалит.
  • Савва на мороз тороват (щедр).
  • Укатает Савва — будет земля укрыта справно.
  • Если белки во время мороза покидают гнезда и спускаются с деревьев — жди оттепели.
  • Снегирь поет — на снег, вьюгу и слякоть.
  • Рыхлый снег на замерзших окнах постепенно начал таять, образовались просветы — завтра наступит потепление.

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