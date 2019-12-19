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Термометр показывает +21.

Прогноз погоды - как долго в Молдове будет по-весеннему тепло

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. В четверг в Молдове установится теплая погода, небо будет ясным, осадков не прогнозируют, уточняют в Государственной гидрометеорологической службе страны. 

Столбики термометров днем покажут максимум +12 градусов, такая температура задержится в республике еще на несколько дней. Тепло будет и в южных районах республики, там синоптики прогнозируют до +13 градусов.
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Ветер - северо-западный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В пятницу и выходные дни на большей части территории республики также сохранится теплая погода. В среднем, вплоть до Рождества по новому стилю, отмечаемого 25 декабря, сохранится теплая погода без существенных осадков. Дневной максимум будет составлять до +9, +10 градусов, в ночные часы ожидается около нуля.

Народные приметы и традиции

В этот день Православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых на Руси святых — Николая Угодника, или, как его еще называют, Чудотворца. Согласно житию, преподобный родился в III веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем и возвел в сан священника. Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Позже Николай стал епископом в городе Мире (на территории современной Турции). Он был ярым проповедником христианства. Николаю также приписывают разрушение нескольких языческих храмов и многочисленные чудеса, творимые силой молитвы.
Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

На Руси святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осужденным. Также его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде, о добром урожае. "Второй после Бога заступник", — так говорили в народе о святом Николае. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались на небесного защитника: "Кто Николая любит, кто Николаю служит, тому святой Николай во всякий час помогает".

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — морозит реки и озера. "Никола загвоздит то, что Савва намостит", — подмечали наши предки. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

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Теги:
тепло, Молдова, прогноз, погода


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