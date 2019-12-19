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Погодные рекорды Молдовы 19 декабря

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (946)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191219/28589605/pogoda-rekord-moldova-19-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 19 декабря, отмечен в конце XIX века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 19 декабря 1989 года воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (946)

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