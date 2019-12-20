Погодные рекорды Молдовы 20 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 20 декабря, отмечен в конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 20 декабря 1989 года воздух прогрелся до +12,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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