Погодные рекорды Молдовы 20 декабря

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 20 декабря, отмечен в конце XIX века.
По информации метеорологов, 20 декабря 1989 года воздух прогрелся до +12,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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