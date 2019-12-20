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Погода

Самый точный прогноз погода: зима отменяется - приходит весна

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (947)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. В пятницу в Молдове установится пасмурная погода, опустится туман. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометров покажут от +1 до +4 градусов, а днем в среднем будет +6, +9 градусов по Цельсию. 

Ветер юго-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В муниципии Бельцы действует "желтый код" в связи повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха двуокисью азота.

"Согласно данным Агентства окружающей среды в муниципии Бельцы 17-18 декабря отмечался повышенный уровень загрязнения в целом по городу. Максимально разовые концентрации по двуокиси азота превышали санитарную норму в 1,1-1,9 раз, а среднесуточная норма - в 2,3 раза", - отмечено в сообщении Госгидрометеослужбы.

Девушка читает книгу в парке
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В субботу, 21 декабря, станет немного теплее. В ночные часы ожидается +2, +4, а днем - от +9 до +12. И без осадков. В воскресенье, 22 декабря, температурный режим не изменится, но прогнозируются дожди по всей стране. Начало следующей недели будет также дождливым, а температура будет плавно опускаться.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 20 декабря почитается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник. 

Девушкам в день Амвросия полагалось шить. Перед началом работы обязательно произносили молитву.

Раньше верили, если 20 декабря пошел плотный и мокрый снег, то лето будет влажным, с большим количеством осадков. 

Если человек родился в день Амвросия, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить черный агат или сердолик.

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Тема:
Погода в Молдове (947)

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