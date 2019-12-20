Самый точный прогноз погода: зима отменяется - приходит весна

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. В пятницу в Молдове установится пасмурная погода, опустится туман. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометров покажут от +1 до +4 градусов, а днем в среднем будет +6, +9 градусов по Цельсию.

Ветер юго-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В муниципии Бельцы действует "желтый код" в связи повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха двуокисью азота.

"Согласно данным Агентства окружающей среды в муниципии Бельцы 17-18 декабря отмечался повышенный уровень загрязнения в целом по городу. Максимально разовые концентрации по двуокиси азота превышали санитарную норму в 1,1-1,9 раз, а среднесуточная норма - в 2,3 раза", - отмечено в сообщении Госгидрометеослужбы.

Праздники и народные приметы

В субботу, 21 декабря, станет немного теплее. В ночные часы ожидается +2, +4, а днем - от +9 до +12. И без осадков. В воскресенье, 22 декабря, температурный режим не изменится, но прогнозируются дожди по всей стране. Начало следующей недели будет также дождливым, а температура будет плавно опускаться.

В православной церкви 20 декабря почитается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник.

Девушкам в день Амвросия полагалось шить. Перед началом работы обязательно произносили молитву.

Раньше верили, если 20 декабря пошел плотный и мокрый снег, то лето будет влажным, с большим количеством осадков.

Если человек родился в день Амвросия, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить черный агат или сердолик.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK