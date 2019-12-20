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Туман в Кишиневе

Синоптики объявили новый "желтый код": что ждет жителей

© Sputnik / Липовая Юлия
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (950)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191220/28606496/sinoptiki-obyavili-novyy-zheltyy-kod-chto-zhdet-zhiteley-strany.html

Погодные условия внесли коррективы и в график полетов. Метеопредупреждение будет действовать в течение пятницы.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в пятницу утром. Оно будет действовать в течение дня.

"Сегодня днем в большинстве районов республики сохранятся туманы местами c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Из-за погодных условий уже объявлено об изменении графика прибытия и вылета несколько авиарейсов.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (950)

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