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Погодные рекорды Молдовы 21 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191221/28619714/pogodnye-rekordy-moldovy-21-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 21 декабря, отмечен четыре года назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2015 году в этот день воздух прогрелся до +10,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 21 декабря зафиксировали в первой половине прошлого века. В 1948 году столбик термометра опустился до отметки в -22,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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