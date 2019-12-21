Погодные рекорды Молдовы 21 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 21 декабря, отмечен четыре года назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2015 году в этот день воздух прогрелся до +10,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 21 декабря зафиксировали в первой половине прошлого века. В 1948 году столбик термометра опустился до отметки в -22,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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