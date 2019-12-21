Метеорологи вышли с предупреждением - какая погода ждет граждан Молдовы

"Желтый код" метеоопасности в связи с туманом вынесли метеорологи республики на 21 декабря - видимость на дорогах страны будет крайне ограничена.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. В субботу на всей территории страны продолжает действовать объявленное с полуночи предупреждение: видимость на трассах страны будет ограничена расстоянием в 200 метров.

Однако тепло в республике задержится - днем столбики термометров по стране покажут от +8 до +13 градусов по Цельсию, в вечерние часы будет немного прохладнее - до +6, +7 градусов.

Ветер - юго-восточный, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье будет от +2 до +5 градусов.

Последний день уходящей недели также будет пасмурным, на территории страны местами возможны кратковременные дожди. Днем в воскресенье, 22 декабря, температурный максимум в Молдове достигнет отметки в +14, +15 градусов.

В понедельник и вторник пройдут дожди. 23 декабря днем столбики термометров покажут до +12 градусов. Во вторник станет немного прохладнее - днем до +7.

Народные приметы и традиции

В этот день поминают святую Анфису Римскую, которая пострадала за свою веру в V веке. Анфиса была женой сановника и исповедовала христианство (согласно преданию, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого отмечается накануне).

Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение (арианское учение отрицало единство Бога-отца и Иисуса Христа). Анфиса отказалась и по навету женщины была сожжена на костре.

На Анфису всем девушкам полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи.

"На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз", — говорили в народе и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий.

В традиционных узорах вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы.

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