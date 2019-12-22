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Термометр показывает +21 (на солнце) в феврале в Кишиневе

Из Молдовы уходит весеннее тепло - точный прогноз погоды

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (952)
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, воскресенье в республике выдастся по-настоящему погожим - на всей территории страны днем будет тепло, осадков не предвидится, температурный максимум составит до +14 градусов по Цельсию. Ветер - южный, слабый до умеренного, скорость - 4-9 метров в секунду. 

Следующая неделя в республике начнется с незначительного похолодания. В среднем столбики термометров упадут на 4-5 градусов в дневные часы и на 3-4 градуса - в ночные, по сравнению с температурными показателями воскресенья. 

Незначительные минусовые температуры придут в республику в новь с четверга на пятницу, когда в ночные часы по стране ожидается до -2 градусов. 

Праздники и народные приметы

Сегодня православные чествуют святую Анну — мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу. Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. Прожив 50 лет в супружестве, Анна и Иоаким никак не могли родить ребенка.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Однажды мужу явился ангел с вестью о том, что его жена вскоре родит девочку. Это оказалось правдой: Анна зачала и 21 сентября (8 сентября по старому стилю) родила дочь Марию.

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

В это время обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.

Церковь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На Анну бабы на сносях должны были поститься (в другие дни беременных от поста освобождали), избегать любых ссор и не попадаться на глаза увечным и больным людям. Также им запрещалось разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за любую другую работу, чтобы не навредить будущему ребенку. Люди верили, что огонь, который женщина разожжет в этот день, оставит отметину на теле младенца; запутавшиеся нитки скрутят пуповину; а убогие передадут ему свое уродство.

Кроме того, день святой Анны считали своим праздником пчеловоды. С утра они приходили в омшаники, где стояли ульи, и читали специальный заговор на здоровье пчел и хороший сбор меда следующим летом.

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Погода в Молдове (952)

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