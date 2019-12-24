01:20 24 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Дождь.

Погодные рекорды Молдовы 24 декабря

© AP Photo / Alastair Grant
Погода
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2601/28/26012819.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191224/28648336/pogodnye-rekordy-moldovy-24-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 24 декабря, отмечен пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2014 году в этот день воздух прогрелся до +13,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 24 декабря зафиксировали в начале прошлого века. В 1902 году столбик термометра опустился до отметки в -19,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Метеорологи вышли с предупреждением - какая погода ждет граждан Молдовы
Последний "весенний" декабрь: какая погода будет сегодня
Из Молдовы уходит весеннее тепло - точный прогноз погоды
Теги:
Молдова, рекорды, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться