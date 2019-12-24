Погодные рекорды Молдовы 24 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 24 декабря, отмечен пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2014 году в этот день воздух прогрелся до +13,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 24 декабря зафиксировали в начале прошлого века. В 1902 году столбик термометра опустился до отметки в -19,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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