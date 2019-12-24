Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается слабый дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов, а днем в среднем будет +6, +11 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — низкое.

В последующие дни будет постепенно холодать. В среду воздух прогреется до +3, +8, в четверг и в пятницу дневная температура составит от +1 до +6 градусов, а в заключительные два дня этой недели столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Солнце на небе видно с отсветами по бокам – будут морозы.

Солнечные лучи идут вверх – это предвещает стужу.

К вечеру стаи ворон с места на место летают и не находят ночлега – ожидай бури.

В церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения. При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин Никона, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того, чтобы служить Никону.

Если человек родился 24 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит или опал.

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