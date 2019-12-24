Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается слабый дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов, а днем в среднем будет +6, +11 градусов по Цельсию.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — низкое.
В последующие дни будет постепенно холодать. В среду воздух прогреется до +3, +8, в четверг и в пятницу дневная температура составит от +1 до +6 градусов, а в заключительные два дня этой недели столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов по Цельсию.
Праздники и народные приметы
- Солнце на небе видно с отсветами по бокам – будут морозы.
- Солнечные лучи идут вверх – это предвещает стужу.
- К вечеру стаи ворон с места на место летают и не находят ночлега – ожидай бури.
Если человек родился 24 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит или опал.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK