Погодные рекорды Молдовы 25 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 25 декабря, отмечен девять лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 25 декабря 2010 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в начале прошлого века. В 1902 году столбик термометра опустился до отметки в -17,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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