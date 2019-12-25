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Деды Морозы с зонтиками

Погодные рекорды Молдовы 25 декабря

© Sputnik / Замир Усманов
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191225/28662578/pogodnye-rekordy-moldovy-25-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 25 декабря, отмечен девять лет назад.

Засуха в Центральной Европе с борта МКС.
© Photo : Twitter/Alexander Gerst
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 25 декабря 2010 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в начале прошлого века. В 1902 году столбик термометра опустился до отметки в -17,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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