Точный прогноз погоды: в Молдову придут морозы

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КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. В среду в Молдове ожидается слабый дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометра покажут от +3 до +7 градусов, а днем в среднем будет +5, +8 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни будет холодно и морозно. В пятницу и в субботу температура опустится ниже нуля, ночью будет -2 градуса. Ночью в ближайшие дни температура будет отрицательной -6, -2.

Праздники и народные приметы

Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Католическое Рождество, кроме католиков, празднуют протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным в более чем ста странах мира.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.

В народе 25 декабря отмечают память Спиридона Солнцеворота.

В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет. На Спиридона, когда пекли круглый хлеб, то деревянной лопаткой выдавливали в тесте бороздки в виде косого креста.

Был и ряд других примет на Солнцеворота:

Если на Спиридона светит солнце, то дни на Святках (с 7 января по 19 января) будут ясными.

Коли Солнце начинает светить с самого утра — к ясному Новому году.

Как день прибавляется, на земле воздух холодеет.

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