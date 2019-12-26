Самый точный прогноз погоды: когда выпадет снег

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КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. В четверг, 26 декабря, на большей части территории Молдовы ожидаются слабые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометров покажут от +1 до +4 градусов по Цельсию, а днем в среднем будет +2, +5.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Зима вступает в свои права. В пятницу, 27 декабря, в дневные часы ожидается в среднем+1..+4. На севере и в центральный районах страны возможен слабый снег. А в выходные станет еще прохладнее - дневной максимум составит -1..+2. Синоптики обещают снег по всей республике.

Праздники и народные приметы

В церкви 26 декабря почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии.

Считалось, что с этого дня надо следить за погодой в течение 12 дней. Люди верили, что каждый новый день предсказывает погоду целого месяца. Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря - февраля, 28 - марту, и так далее.

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