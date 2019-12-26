Погодные рекорды Молдовы 26 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 26 декабря, отмечен в первой половине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в двадцать шестой день зимы 1948 года столбик термометра опустился до -20,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали четыре года назад. В 2015 году воздух 26 декабря прогрелся до +11,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK