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Улица Кишинева поздней осенью

Погодные рекорды Молдовы 26 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191226/28672553/pogodnye-rekordy-moldovy-26-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 26 декабря, отмечен в первой половине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Засуха в Центральной Европе с борта МКС.
© Photo : Twitter/Alexander Gerst
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По информации метеорологов, в двадцать шестой день зимы 1948 года столбик термометра опустился до -20,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали четыре года назад. В 2015 году воздух 26 декабря прогрелся до +11,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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