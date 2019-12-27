Погодные рекорды Молдовы 27 декабря

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 27 декабря, отмечен в конце прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, в двадцать седьмой день зимы 1996 года столбик термометра опустился до -18,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали четыре года назад. В 2015 году воздух 27 декабря прогрелся до +15,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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