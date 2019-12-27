Самый точный прогноз погоды: Молдова встречает снегопад

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В пятницу, 27 декабря, согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в республике будет облачно. Ночью высока вероятность небольшого снегопада. Снег продержится недолго, так как температура будет плюсовая, до 5 градусов днем. Ночью столбики термометра опустятся до +2 +4 градусов.

А в выходные станет еще прохладнее - дневной максимум составит -1..+2 градуса. Синоптики обещают уже снег по всей республике.

При этом есть вероятность, что температура воздуха вечером в субботу составит до - 3 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость - от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Зима вступает в свои права.

Праздники и народные приметы:

27 декабря Православная церковь почитает память Фирса, Левкия и Каллиника – христианских мучеников, пострадавших за веру во Христа во время гонений Деция (249-251).

Святой Левкия разоблачил правителя области Кумврикия в жестоком отношении к христианам, за что был заключен в темницу. После пыток его усекли мечом. Святого Фирса приговорили к жестоким пыткам и истязаниям, которые он стойко перенес и по Божией воле мирно скончался. Языческий жрец Каллиник, став свидетелем мужества и чудес святого Фирса, тоже уверовал во Христа и исповедовал истинную веру, за что его усекли мечом.

Какая погода сегодня, такая и в феврале будет.

Если в Филимонов день морозно и ветрено, то в следующем году будет урожай хороший.

Если день тёплый, то лето будет жарким.

Погода в течение дня меняется – к оттепели.

Если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и снег пойдет.

Если ночью иней, то днем будет снегопад.

Синие пятна над лесом – к снегу.

Если вороны всей стаей каркают, а гуси лапы под себя поджимают, жди похолодания.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK