Самый точный прогноз погоды: Молдова встречает снегопад

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В пятницу, 27 декабря, согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в республике будет облачно. Ночью высока вероятность небольшого снегопада. Снег продержится недолго, так как температура будет плюсовая, до 5 градусов днем. Ночью столбики термометра опустятся до +2 +4 градусов.
А в выходные станет еще прохладнее - дневной максимум составит -1..+2 градуса. Синоптики обещают уже снег по всей республике.
При этом есть вероятность, что температура воздуха вечером в субботу составит до - 3 градусов.
Ветер — северо-западный. Его скорость - от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
Зима вступает в свои права.
Праздники и народные приметы:
27 декабря Православная церковь почитает память Фирса, Левкия и Каллиника – христианских мучеников, пострадавших за веру во Христа во время гонений Деция (249-251).
Святой Левкия разоблачил правителя области Кумврикия в жестоком отношении к христианам, за что был заключен в темницу. После пыток его усекли мечом. Святого Фирса приговорили к жестоким пыткам и истязаниям, которые он стойко перенес и по Божией воле мирно скончался. Языческий жрец Каллиник, став свидетелем мужества и чудес святого Фирса, тоже уверовал во Христа и исповедовал истинную веру, за что его усекли мечом.
- Какая погода сегодня, такая и в феврале будет.
- Если в Филимонов день морозно и ветрено, то в следующем году будет урожай хороший.
- Если день тёплый, то лето будет жарким.
- Погода в течение дня меняется – к оттепели.
- Если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и снег пойдет.
- Если ночью иней, то днем будет снегопад.
- Синие пятна над лесом – к снегу.
- Если вороны всей стаей каркают, а гуси лапы под себя поджимают, жди похолодания.
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