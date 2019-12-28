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Мокрый снег, символическое фото

Самый точный прогноз погоды в Молдове: когда выпадет долгожданный снег

© Sputnik / Владимир Сергеев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (958)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. В субботу , 28 декабря, согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в республике будет пасмурно и холодно. Ночью высока вероятность небольшого снегопада. Днем столбики термометра опустятся до -1 градуса, это утром. Днем  температура воздуха днем составит +2 градуса, а ночью  ночью  будет от - 2 до +1. Атмосферное давление - в норме. Ветер северо-западный..

 Его скорость -  от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Зима вступает в свои права. 

Праздники и народные приметы:

По народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.

  • Какая погода на Трифона, таким будет март.
  • Синицы 28 декабря громко чирикают – скоро будут сильные морозы.
  • Много снега на Трифона – летом сильной жары не будет.

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Тема:
Погода в Молдове (958)


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