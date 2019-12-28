Погодные рекорды Молдовы 28 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 28 декабря, внесен в "книгу рекордов" 20 с лишним лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1996 года столбик термометра опустился до -21,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 28 декабря зарегистрировали в начале ХХI века. В 2000 году в этот день воздух прогрелся до +15,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK