01:16 28 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Снег на ветвях деревьев

Погодные рекорды Молдовы 28 декабря

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (956)
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2467/92/24679295.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191228/28701130/pogoda-rekord-moldova-28-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 28 декабря, внесен в "книгу рекордов" 20 с лишним лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

По информации метеорологов, в этот день 1996 года столбик термометра опустился до -21,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 28 декабря зарегистрировали в начале ХХI века. В 2000 году в этот день воздух прогрелся до +15,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (956)

По теме

Самый точный прогноз погоды: когда выпадет снег


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия
Смогут ли другие заключенные выйти на свободу, как Филат
Смогут ли другие заключенные выйти на свободу, как Филат
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться