Синоптики рассказали, какая погода будет завтра

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В воскресенье, 28 декабря, согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, на территории Молдовы продолжатся снегопады, ожидается мокрый снег.

Максимальная температура днем составит +1 градуса по Цельсию, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов.

Ветер - северный, от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление повышенное.

Праздники и народные приметы

В этот день православные христиане отмечали память святого Аггея.

На Руси этот праздник называли "Агей Инесей", обращая внимание на иней. Если иней густо облеплял ветки деревьев, это означало, что Святки будут теплыми. "Агей-пророк сеет иней на порог", — говорилось в пословице на этот день.

А если утром на Агея ударили сильные морозы, значит холода продержатся до самого крещения.

Крестьяне также отмечали, как лежит снег, который ветром наносило к заборам. Если сугробы наметало вплотную к ограде, это означало, что год будет неурожайным.

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