Самый точный прогноз погоды: продолжается снегопад

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. В понедельник, 30 декабря, на большей части территории Молдовы продолжится снегопад. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометров покажут от -2 до -5 градусов по Цельсию, днем температура составит -2...+1 градус.

Ветер — северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Во вторник ожидается похолодание, а затем, до конца недели, погода в целом не изменится. В середине недели ожидается снегопад, затем, до выходных, без осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила, или, как говорили в народе, Данилов день.

На Данилов день девушки устраивали гадания. На трех лавровых листиках писали имена трех спутников Даниила, — Анания, Азария и Мисаила, — и клали листья под подушку. Считалось, что это поможет увидеть во сне суженого.

Пословицы говорили, что "Данила декабрь торопит", приближая год к его окончанию. Обращали особое внимание на погоду. Если иней оставался на деревьях, то Святки должны быть теплыми. А если в этот день поднялась метель, то пчеловоды верили, что летом пчелы будут хорошо роиться.

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