00:24 31 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Заснеженный лес

Погодные рекорды Молдовы 31 декабря

© Sputnik / Ilia Naymushin
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (958)
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2871/59/28715977.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191231/28723740/pogoda-rekord-moldova-31-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 31 декабря, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более ста лет назад.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
10

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1895 года столбик термометра опустился до -21,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 31 декабря зарегистрировали в 1970 году. В тот день воздух прогрелся до +13 градусов.

Адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (958)

По теме

Власти Кишинева рассказали о мерах по очистке города от снега


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
"Перспектива" для журналистов Молдовы - в пресс-центре Sputnik их наградили
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться