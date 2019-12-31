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Народный праздник в Молдове

В какую погоду мы проводим старый год

© Sputnik / И. Зенин
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Во вторник, 31 декабря, будет облачно, местами осадки в виде мокрого снега. Синоптики прогнозируют днем от +2 до +4 градусов . Ночью столбики термометров покажут - 6, в северных районах до -8. 

Ветер — северный, 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

 В середине недели ожидается снегопад, затем, до выходных, без осадков.

Праздники и народные приметы

31 декабря в Молдове и во всем мире прощаются со старым годом и встречаются с новым, в народе в этот день отмечают Модестов день.

В день Модеста обычно гадали: для этого человек ложился на место, где колотят хлеб, и слушал, что произойдет. Если слышен гул, то человеку уготована скорая смерть, а если слышна молотьба, то гадающий будет богатым. Звон, услышанный 31 декабря, предвещал свадьбу.

По народным поверьям, сегодня зима отпускает на волю всю нечисть, которая и днём и ночью свободно разгуливает по земле. Именно поэтому в древности для этого дня существовали некоторые запреты. Нельзя было:

оставлять молоко в открытой посуде, иначе туда заберутся злые духи;
ножи без присмотра оставлять на столе, в противном случае нечисть начнет баловаться, а там и до несчастья может дойти.

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