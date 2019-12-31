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Новый "желтый код" в Молдове: сколько будет действовать предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
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В период действия метеорологического предупреждения необходимо следовать ряду рекомендаций специалистов.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение вынесено во вторник и будет действовать до 1 января.

"Вечером 31 декабря с сохранением 1 января ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.

Рекомендуется:

  • не проходить вблизи деревьев;
  • обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
  • избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
  • избегать использования открытого огня.

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