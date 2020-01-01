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Погода в Молдове в 2020 году: метеорологи дали прогноз

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Тема:
Погода в Молдове (959)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Молдавские метеорологи рассказали, какой будет погода в первые дни 2020 года, в том числе в Рождество. В среду, 1 января, на большей части территории Молдовы ожидается пасмурная погода, а на севере республики вероятен слабый снег с дождем. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов по Цельсию, а днем в среднем будет +2, +5.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

В последующие сутки погода существенно не изменится. В четверг, 2 января, в дневные часы ожидается в среднем +2,+5. Такой же температурный режим сохранится до субботы, 4 января, включительно. Затем начнет холодать. На всю оставшуюся неделю синоптики не прогнозируют осадки. А 7 января по прогнозам синоптиков днем в среднем -1, +2.

Праздники и народные приметы

В то время, как во всем мире отмечается наступление Нового года, православная церковь отмечает день памяти Святого великомученика Вонифатия, который жил во времена императора Диоклетиана, правившего с 284 по 305 год. Интересно, что Вонифатий считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.

Множество народных примет 1 января связано с урожаем. Если в первый день Нового года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. А еще люди верили, что погода 1 января позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным.

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Тема:
Погода в Молдове (959)

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