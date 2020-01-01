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Погодные рекорды: самая холодная новогодняя ночь и самое теплое 1 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (959)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200101/28733662/pogodnye-rekordy-samaya-kholodnaya-novogodnyaya-noch-i-samoe-teploe-1-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре воздуха, зарегистрированной на рубеже лет.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Самой холодной новогодняя ночь была еще в прошлом столетии. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

В 1970 году столбики термометров опустились до -19,1 градуса по Цельсию. Примечательно, что в том же году, согласно данным метеорологов, был самый теплый в истории последний день года, когда воздух прогрелся до +13 градусов.

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Поэтому не удивительно, что и 1 января 1971 года оказалось самым теплым за весь период наблюдений. В этот день термометр остановился на отметке в 12,6 градуса по Цельсию.

При этом, нормальной в этот период является среднесуточная температура от 0 до -2 градусов.

Более того, переходное время от одного года к другому - не самое холодное в первые два зимних месяца. В декабре холоднее всего было в Бельцах в 28-й день зимы 1996 года. Тогда столбик термометра упал до отметки в -30,2 градуса, а абсолютный максимум в декабре достигал +18,9 градуса (Чадыр-Лунга, 5 декабря 2008 года).

В первый месяц нового календарного года рекордный минимум зарегистрировали 20 числа 1963-го в селе Брэтушeнь Единецкого района, когда термометр показал -35,5 градуса. А теплее всего было 21 января 2007 года в Дубоссарах и Бравиче. Днем воздух в этих населенных пунктах прогрелся до +16 градусов по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (959)

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