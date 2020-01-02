Погодные рекорды Молдовы 2 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 2 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более ста лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1909 года столбик термометра опустился до -22,6 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 2 января зарегистрировали в 1953 году. В тот день воздух прогрелся до +10,5 градусов.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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