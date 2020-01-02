Погода в Молдове в 2020 году: самый точный прогноз на 2 января

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Молдавские метеорологи рассказали, какой будет погода в первые дни 2020 года, в том числе в Рождество. В четверг, 2 января, на большей части территории Молдовы будет облачно, малая вероятность выпадения осадков.

Ночью столбики термометров покажут от -3 до +0 градусов по Цельсию, а днем в среднем будет +3, +6.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Такой же температурный режим сохранится до субботы, 4 января, включительно. Затем начнет холодать. На всю оставшуюся неделю синоптики не прогнозируют осадки. А 7 января по прогнозам синоптиков днем в среднем -1, +2.

Праздники и народные приметы

Православная церковь чтит 2 января память Игнатия Богоносца, третьего епископа Антиохийского. Другие названия праздника: "Игнатий Богоносец", "Даниил", "Игнатий", "Иван".

Если солнце ярко светит и стоит мороз, то и в августе оно будет людей баловать и жаром обдавать.

Если же слякоть или другое ненастье наступило, то и август будет пасмурным и дождливым.

Если на Игнатьев день иней покрывает деревья, то жди ясной погоды.

Если ночью небо освещает множество звезд, то год будет урожайным.

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