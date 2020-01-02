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Солнце зимой

Погода в Молдове в 2020 году: самый точный прогноз на 2 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200102/28737548/pogoda-moldova-prognoz.html

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Молдавские метеорологи рассказали, какой будет погода в первые дни 2020 года, в том числе в Рождество. В четверг, 2 января, на большей части территории Молдовы будет облачно, малая вероятность выпадения осадков.

Зима
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 2 января

Ночью столбики термометров покажут от -3 до +0 градусов по Цельсию, а днем в среднем будет +3, +6.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Такой же температурный режим сохранится до субботы, 4 января, включительно. Затем начнет холодать. На всю оставшуюся неделю синоптики не прогнозируют осадки. А 7 января по прогнозам синоптиков днем в среднем -1, +2.

Праздники и народные приметы

Православная церковь чтит 2 января память Игнатия Богоносца, третьего епископа Антиохийского. Другие названия праздника: "Игнатий Богоносец", "Даниил", "Игнатий", "Иван".

  • Если солнце ярко светит и стоит мороз, то и в августе оно будет людей баловать и жаром обдавать.
  • Если же слякоть или другое ненастье наступило, то и август будет пасмурным и дождливым.
  • Если на Игнатьев день иней покрывает деревья, то жди ясной погоды.
  • Если ночью небо освещает множество звезд, то год будет урожайным.

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