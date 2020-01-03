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Термометр показывает +21 (на солнце) в зимний день, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 3 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (962)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200103/28747127/pogodnye-rekordy-moldovy-3-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 3 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более ста лет назад.

Лед, архивное фото.
© CC BY 2.0 / Mike Lewinski / Iridescent Fish Eggs from Heaven
Застывающая Молдова - метеорологи вынесли предупреждение

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1909 года столбик термометра опустился до -20,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 3 января зарегистрировали дважды за всю историю метеорологических наблюдений. В это день в 1953-м воздух в республике прогрелся до +11,1 градуса, такую же температуру метеорологи зафиксировали ровно 31 год спустя, в 1984-м. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (962)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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