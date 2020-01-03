Погодные рекорды Молдовы 3 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 3 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более ста лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1909 года столбик термометра опустился до -20,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 3 января зарегистрировали дважды за всю историю метеорологических наблюдений. В это день в 1953-м воздух в республике прогрелся до +11,1 градуса, такую же температуру метеорологи зафиксировали ровно 31 год спустя, в 1984-м.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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