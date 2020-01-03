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Женщина в шубе

Самый точный прогноз погоды: синоптики обещают морозы

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (962)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В пятницу, 3 января, в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометров покажут от -1 до -4 градусов по Цельсию, а днем в среднем будет +3, +6.

Ботинки, иллюстративное фото.
© Sputnik / Ирина Калашникова
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки погода не изменится. А с воскресенья, 5 января, начнет холодать. В дневные часы ожидается в среднем +1, +4. На всей территории страны синоптики прогнозируют слабый снег с дождем. С понедельника, 6 января, дневной максимум составит порядка -1, -4 и без осадков. Такая же погода сохранится и в Рождество.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает день памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.

Люди верили, если человек родился 3 января, значит, он будет очень хозяйственным. В этот день запрещено давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые ценности, поскольку это приведет к потерям. Так же считалось, что морозная погода и небольшое количество снега предвещают засушливое лето.

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Тема:
Погода в Молдове (962)

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Теги:
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