Самый точный прогноз погоды: синоптики обещают морозы

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В пятницу, 3 января, в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбики термометров покажут от -1 до -4 градусов по Цельсию, а днем в среднем будет +3, +6.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки погода не изменится. А с воскресенья, 5 января, начнет холодать. В дневные часы ожидается в среднем +1, +4. На всей территории страны синоптики прогнозируют слабый снег с дождем. С понедельника, 6 января, дневной максимум составит порядка -1, -4 и без осадков. Такая же погода сохранится и в Рождество.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает день памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.

Люди верили, если человек родился 3 января, значит, он будет очень хозяйственным. В этот день запрещено давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые ценности, поскольку это приведет к потерям. Так же считалось, что морозная погода и небольшое количество снега предвещают засушливое лето.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK