Самый точный прогноз погоды: затишье перед похолоданием

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В субботу, 4 января, в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от 0 до + 6 градусов по Цельсию, а ночью температура будет держаться в пределах в среднем будет - 2, +1.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В воскресенье, 5 января, к вечеру выпадет мокрый снег. Ночная температура воздуха составит от -2 до - 4 градусов.

В дневные часы ожидается в среднем +1, +4.

С понедельника, 6 января, дневной максимум составит порядка -1, -4 и без осадков. Такая же погода сохранится и в Рождество.

Праздники и народные приметы

Православная церковь чтит 4 января память святой Анастасии, которую в народе прозвали Узорешительницей. Другие названия праздника: "Анастасия", "Анастасия Узорешительница", "Анастасия постница", "Федотья".

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