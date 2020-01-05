Самый точный прогноз погоды: мы все намокнем

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Природа решила немного "пересмотреть" свой план - вместо снегопада, в воскресенье, 5 января, будут кратковременные дожди.

Днем столбик термометра поднимется до +1...+5 градусов, в Гагаузии – до +3...+5 градусов.

Ветер будет веять с северо-запада, умеренный, лишь в северных районах республики будет порывистым.

В Кишиневе 5 января ожидается местами дождь. Ночная температура воздуха составит -2...-4 градуса, дневная +1...+4 градуса.

С понедельника, 6 января, дневной максимум составит порядка -1...- 4 и без осадков. Такая же погода сохранится и в Рождество.

Праздники и народные приметы

По народному календарю 5 января – Зимний Федул. Люди пытались в этот день наводить порядок в доме и были крайне осторожным с острыми предметами. Считалось, что любая рана будет долго заживать. Также на Федула крестьяне не отдавали долгов, так как были уверены, что тогда в течение года в доме не будет денег.

Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым.

Кошка на Федула ищет теплое место – скоро будут сильные морозы.

Куры ведут себя беспокойно – к вьюге.

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