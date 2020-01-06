Где та волшебница-зима, со снегом и морозом: погода в сочельник и Рождество

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Нам кажется, что затянувшееся блуждание вокруг нуля градусов - явление насколько аномальное, настолько исключительное. Раньше, мол, такого не бывало.
Оказывается, случалось. Вспомним пушкинские строки из "Евгения Онегина":
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе.
Так что, не наше поколение первое... А зимы, все-таки хочется.
В понедельник нас ждет лишь легкий намек на нее, да и то в ночные часы. Легкий снежок ожидается под покровом темноты на всей территории республики, при температуре от -2 до -7. Кстати, выгляните за окно - может там уже бело.
Днем столбики термометров доберутся до +4, таким образом снежный покров, если он образуется, быстро сойдет на нет.
Ветер будет северный, но не злой, силою до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление - повышенное.
Рождество обещает быть без осадков - как и вся следующая неделя, за исключением пятницы, когда пойдет мокрый снег.
Праздники и народные приметы
Шестое января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.
Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.
В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.
Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными.
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