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Припорошило.

Где та волшебница-зима, со снегом и морозом: погода в сочельник и Рождество

© Sputnik / Ростислав Нетисов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (965)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200106/28778332/gde-ta-zima-so-snegom-i-morozom-pogoda-na-ponedelnik-i-rozhdestvo.html

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Нам кажется, что затянувшееся блуждание вокруг нуля градусов - явление насколько аномальное, настолько исключительное. Раньше, мол, такого не бывало.

Оказывается, случалось. Вспомним пушкинские строки из "Евгения Онегина":

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе.

Так что, не наше поколение первое... А зимы, все-таки хочется.

Памятник А.С. Пушкину в Долне.
© Sputnik / Е. Киблик
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В понедельник нас ждет лишь легкий намек на нее, да и то в ночные часы. Легкий снежок ожидается под покровом темноты на всей территории республики, при температуре от -2 до -7. Кстати, выгляните за окно - может там уже бело.

Днем столбики термометров доберутся до +4, таким образом снежный покров, если он образуется, быстро сойдет на нет.

Ветер будет северный, но не злой, силою до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление - повышенное. 

Рождество обещает быть без осадков - как и вся следующая неделя, за исключением пятницы, когда пойдет мокрый снег.

Праздники и народные приметы

Шестое января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными.

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Тема:
Погода в Молдове (965)

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