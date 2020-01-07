Январские морозы приходят в Молдову - сколько придется мерзнуть

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Во вторник в Молдове будет довольно холодно - днем столбики термометров покажут от -2 до нуля градусов по Цельсию. Ветер - северо-восточный слабый до умеренного, его порывы составят до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В вечерние и ночные часы январская стужа даст о себе знать - столики термометров опустятся до -4, -8 градусов. Такой же характер погоды сохранится и в среду, 8 января. Мокрый снег ожидается в республике в пятницу, 10 января.

Народные приметы

Сегодня отмечается Рождество Христово. Это великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в России, он считается семейным праздником. Православные семьи ждали Рождества целый год, и подготовка к празднику была основательной.

Шесть недель до него принято было поститься. Зато на Рождество стол ломился от яств. Одно из главных мест на нем занимала свинина — и это неудивительно, потому что именно к этому дню крестьяне приурочивали убой скота. Кроме того, на праздник готовили сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, гуся или утку с яблоками, пироги и пряники.

На Руси празднование Рождества слилось с древним обрядом — Святками. Так и по сей день называются 12 дней между Рождеством и Крещением. Святочные традиции имеют дохристианское происхождение и связаны с основным занятием христиан — земледелием. Изначально они посвящались началу нового года и возрождению солнца. Молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала игрища. И сегодня в Святки принято развлекаться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK