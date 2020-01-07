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Люди фотографируются на заснеженном берегу реки, архивное фото.

Январские морозы приходят в Молдову - сколько придется мерзнуть

© Sputnik / Ilia Naymushin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (967)
59810
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200107/28784387/yanvarskie-morozy-prikhodyat-v-moldovu-skolko-pridetsya-merznut.html

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Во вторник в Молдове будет довольно холодно - днем столбики термометров покажут от -2 до нуля градусов по Цельсию. Ветер - северо-восточный слабый до умеренного, его порывы составят до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Припорошило.
© Sputnik / Ростислав Нетисов
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В вечерние и ночные часы январская стужа даст о себе знать - столики термометров опустятся до -4, -8 градусов. Такой же характер погоды сохранится и в среду, 8 января. Мокрый снег ожидается в республике в пятницу, 10 января. 

Народные приметы

Сегодня отмечается Рождество Христово. Это великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в России, он считается семейным праздником. Православные семьи ждали Рождества целый год, и подготовка к празднику была основательной.

Шесть недель до него принято было поститься. Зато на Рождество стол ломился от яств. Одно из главных мест на нем занимала свинина — и это неудивительно, потому что именно к этому дню крестьяне приурочивали убой скота. Кроме того, на праздник готовили сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, гуся или утку с яблоками, пироги и пряники.

На Руси празднование Рождества слилось с древним обрядом — Святками. Так и по сей день называются 12 дней между Рождеством и Крещением. Святочные традиции имеют дохристианское происхождение и связаны с основным занятием христиан — земледелием. Изначально они посвящались началу нового года и возрождению солнца. Молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала игрища. И сегодня в Святки принято развлекаться.

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Тема:
Погода в Молдове (967)

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Теги:
Молдова, непогода, январь, морозы


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