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Самый точный прогноз погоды: доставать сани еще рано

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (967)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200108/28791759/samiy-tochniy-prognoz-pogody-snega-ozhidat-ne-stoit.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В среду, 8 января, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от -3 до +2 градусаов по Цельсию, ночью температура опустится от -3 до -8 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

Погода не изменится в течение всей недели. Днем температура будет колебаться в пределах +2...+4 градусов, ночью жителей Молдовы ждут заморозки, -4...-5 градусов.

Осадков не ожидается, за исключением пятницы, 10 января, когда возможен слабый снег с дождем.

Праздники и народные приметы

На Руси в этот день было принято поздравлять повитух, которые помогали женщинами при родах.

Гадания
© Sputnik / Алексей Куденко
Рождественские гадания: на любовь, удачу и богатство

В этот день начинался сезон девичьих гаданий на суженого, которые продолжались до самого Крещения. Гадать было принято под особые, "гадальные" песни или в полной тишине, при свете лучины.

Наблюдали и за природными приметами. Считалось, что если этот день выдастся ясным, то стоит ожидать хорошего урожая проса. Если синицы с утра чирикают, то к ночи будет мороз. А вот крик ворон и галок означает наступление снегопадов и метелей.

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Тема:
Погода в Молдове (967)

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Теги:
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